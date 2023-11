La definizione e la soluzione di: Favorisce il benessere mentale dei suoi pazienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PSICOLOGO

Significato/Curiosita : Favorisce il benessere mentale dei suoi pazienti

Manifestarsi in sintomi nevrotici oppure psicotici tali da nuocere al benessere di una persona fino ad ostacolarne lo sviluppo, causando fattiva disabilità... Lo psicologo è un professionista sanitario che svolge attività di prevenzione, diagnosi, intervento, promozione della salute, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Favorisce il benessere mentale dei suoi pazienti : favorisce; benessere; mentale; suoi; pazienti; favorisce i vizi; Chi la regge favorisce un flirt; Il motto latino che favorisce le discordie per poter meglio dominare; In certi Paesi favorisce chi vince le elezioni; favorisce il turismo; Ente che favorisce il turismo; Il benessere creato dagli affari che vanno bene; La new che ricerca serenità e benessere ; Centro benessere ; Il benessere a Manchester ing; benessere soprattutto materiale; Nel suo paese e è benessere per tutti; Quella mentale implica efficaci attività cerebrali; Nel diritto penale e è quella mentale ; Un riesame mentale ; Un disturbo mentale non psicotico; Stato di disordine mentale ; Confusione mentale ; Ornella fra i suoi successi L appuntamento; Se si sveglia i suoi vicini si preoccupano; Serve litri ai suoi clienti; I suoi peli sono vibrisse; I suoi baci sono dolci; Bartolomeo per i suoi amici; Studia le tecniche per rendere insensibili i pazienti ; Studia le tecniche per rendere insensibili i pazienti ; I più pazienti degli sportivi; pazienti lavori d ago; Ha i pazienti più giovani; I loro pazienti sono bestie;

Cerca altre Definizioni