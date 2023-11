La definizione e la soluzione di: Fascia di clientela cui si mira nel marketing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TARGET

Significato/Curiosita : Fascia di clientela cui si mira nel marketing

Della semplicità e sul movimento "no-brand", che accomuna quella fascia di clientela che cerca, per ragioni estetiche e concettuali, oggetti e capi d'abbigliamento... Il termine target (parola inglese che significa "bersaglio") può riferirsi a: Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

