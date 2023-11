La definizione e la soluzione di: Era elementare in molti termometri di una volta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MERCURIO

Significato/Curiosita : Era elementare in molti termometri di una volta

Diffusi i termometri digitali, o termometri a liquido contenenti galinstano. bromuro mercuroso cloruro mercuroso o calomelano, usato raramente in medicina... Mercurio è il pianeta più interno del sistema solare e il più vicino al Sole. È il più piccolo e la sua orbita è anche la più eccentrica, ovvero la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

