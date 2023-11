La definizione e la soluzione di: Era bollente nel soprannome dato a Grace Kelly. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GHIACCIO

Significato/Curiosita : Era bollente nel soprannome dato a grace kelly

Ghiaccio è il nome comune usato per designare l'acqua allo stato solido. È un solido cristallino trasparente: a pressione atmosferica standard ...

