La definizione e la soluzione di: Dolce al cucchiaio a base di latte addensato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BUDINO

Significato/Curiosita : Dolce al cucchiaio a base di latte addensato

Crema di riso è la controparte dolce della minestra. di questo dessert al cucchiaio esistono moltissime varianti. riso al latte, su cucchiaio.it. url... Il budino, o bodino, è una preparazione alimentare, solitamente servita come dessert alla fine del pasto. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Dolce al cucchiaio a base di latte addensato : dolce; cucchiaio; base; latte; addensato; Una specialità dolce o salata a base di gelatina; dolce di frutta con gelato e panna montata; Timballo salato o dolce ; È cotta in un diffuso dolce ; dolce sentimento; dolce tristezza; Applicati sul pane con cucchiaio o coltello; Alcuni si aiutano col cucchiaio per mangiarli; Stoviglie con coperchio e cucchiaio ; Dolce al cucchiaio ; Dolce al cucchiaio morbido e cremoso fra; Un dolce al cucchiaio con crema inglese e panna; Una specialità dolce o salata a base di gelatina; Materiale nero isolante a base di caucciù; Materiale isolante a base di caucciù; Salsa a base di pomodoro; Gelato a base d uova e uva passa; Ricavati in base a calcoli; latte coagulato di sapore acidulo; Si può chiedere al latte ; latte coagulato dal sapore acidulo; Prodotti derivati dal latte ; Forniscono latte per la mozzarella; Gemelle di latte ;

Cerca altre Definizioni