La definizione e la soluzione di: La dinastia a cui apparteneva Filippo II di Spagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ASBURGO

Significato/Curiosita : La dinastia a cui apparteneva filippo ii di spagna

Il nome di luigi filippo i. luigi filippo d'orléans era il figlio primogenito di luigi filippo ii, duca d'orléans, conosciuto con il nome di philippe... La Casa d'Asburgo (o Casa d'Absburgo, italianizzazione dal tedesco Habsburg, Hapsburg), detta anche Casa d'Austria, è una delle più importanti e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

