La definizione e la soluzione di: Dei suoi germogli vanno ghiotte le giraffe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ACACIA

Significato/Curiosita : Dei suoi germogli vanno ghiotte le giraffe

vanni ghiotti le giraffe" />Acacia Mill., 1754 è un genere di piante della famiglia delle Fabacee o Leguminose, che comprende oltre 1000 specie di cui oltre il 90% originarie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

