La definizione e la soluzione di: David __, autore di Qualcuno con cui Correre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GROSSMAN

Significato/Curiosita : David autore di qualcuno con cui correre

Guida sull'uso delle fonti. qualcuno con cui correre è un romanzo di david grossman pubblicato nel 2000. racconta della storia di una ragazza, tamar, il destino... David Grossman (Gerusalemme, 25 gennaio 1954) è uno scrittore israeliano. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

