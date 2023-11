La definizione e la soluzione di: Il Cristo sulla montagna del Corcovado. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : REDENTORE

Significato/Curiosita : Il cristo sulla montagna del corcovado

Brasiliana di rio de janeiro, collocata sulla cima del monte corcovado. la statua è alta 38 metri di cui 8 fanno parte del basamento. la statua, fatta di calcestruzzo... Il Cristo Redentore (in portoghese: Cristo Redentor) è una statua in stile decò rappresentante Gesù Cristo che si trova nella città brasiliana di Rio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

