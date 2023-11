La definizione e la soluzione di: La coda... alla romana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VACCINARA

Significato/Curiosita : La coda... alla romana

la coda alla vaccinara è un piatto tipico della cucina romana, costituito dalla coda del bovino (di solito bue) stufata, condita con verdure varie. nata... La coda alla vaccinara è un piatto tipico della cucina romana, costituito dalla coda del bovino (di solito bue) stufata, condita con verdure varie. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La coda... alla romana : coda; alla; romana; Un principe con la coda e le corna; In coda all autogrù; Il cane la fa con la coda ; Lo sono i veicoli in coda ; La coda del micio; La coda del cacatoa; È dedito alla vita contemplativa; Credono solo alla vita terrena; Legò il suo nome alla pila; Le macchie sul volto dovute alla dilatazione dei capillari; Tirati su alla marinara; È alla guida della SpA; Relativi al mitico fiume dell odio nella mitologia greca e romana ; Può essere libera o greco-romana ; La patrizia romana che sposò Ugo di Provenza; La dea romana dell abbondanza; Decima parte della legione romana ; La dea della mitologia romana protettrice del ritorno dei figli verso i genitori;

