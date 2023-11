La definizione e la soluzione di: Città tedesca nota per le fabbriche di auto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STOCCARDA

Significato/Curiosita : Citta tedesca nota per le fabbriche di auto

(pronuncia tedesca ['vlfsbk]), in basso tedesco wulfsborg, nell'italiano colloquiale volsburgo) è una città extracircondariale (targa wob) di 123 949... Stoccarda (in tedesco Stuttgart, AFI: /'ttgat/, ; in svevo Schdùagert) è una città extracircondariale di 632 865 abitanti, capitale e città ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

