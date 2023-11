La definizione e la soluzione di: Si chiama quando qualcosa... perde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IDRAULICO

Significato/Curiosita : Si chiama quando qualcosa... perde

L'idraulico, spesso chiamato sanitario nella Svizzera italiana, è una figura professionale che può operare in vari ambiti dell'idraulica e della ...

