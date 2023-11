La definizione e la soluzione di: Chi ha ucciso la coniuge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : UXORICIDA

Significato/Curiosita : Chi ha ucciso la coniuge

Carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella. l'art. 587 del codice penale consentiva quindi che fosse ridotta la pena per chi uccidesse la moglie,... L'uxoricidio (dal latino uxor, "moglie") è l'omicidio della propria moglie o, per estensione, del proprio coniuge. Nelle legislazioni occidentali ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

