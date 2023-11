La definizione e la soluzione di: Cattura l audio per lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FONICO

Significato/Curiosita : Cattura l audio per lavoro

Ha l'interazione sincrona in audio, video e dati fra due o più soggetti. tipico è l'uso all'interno di gruppi di lavoro (workgroup) geograficamente dislocati... Il tecnico del suono o fonico è una figura professionale che si occupa della gestione dell'audio in ogni attività o evento che preveda l'utilizzo di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

