La definizione e la soluzione di: Il bersaglio del bowling. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Il bersaglio del bowling

Costruito il più antico campo da bocce conosciuto sopravvissuto per il bowling in stile bersaglio: master's close (ora old bowling green del southampton... Il bowling a 10 birilli, comunemente chiamato bowling, è uno sport praticato al chiuso, molto diffuso specialmente in Nord America. Il gioco consiste ...