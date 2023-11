La definizione e la soluzione di: L azienda italiana che firma il celebre calendario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PIRELLI

Significato/Curiosita : L azienda italiana che firma il celebre calendario

Degli anni quaranta nasce il cosmic, il primo segnatempo omega con funzione di calendario e fasi lunari. nel 1947 omega realizza il suo primo tourbillon da... Pirelli & C. S.p.A. è una multinazionale con sede in Italia, che opera nel settore automobilistico come produttore di pneumatici per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L azienda italiana che firma il celebre calendario : azienda; italiana; firma; celebre; calendario; Un consulente d azienda ; Proprietà dell azienda ; Si lancia su un azienda in Borsa; azienda USA di Bluetooth; Un azienda con i rider; Può dire la sua in un azienda ; Le vocali della lingua italiana ; La Casa editrice italiana di Harry Potter; La Società che divulga nel mondo la lingua italiana ; Marca italiana di te; Nella Svizzera italiana : Ticino; Storica band italiana ; firma in latino; C è quél di firma ; La firma di nessuno; firma convenzionale; La firma lasciata da Zorro; firma di cui si va a caccia; celebre diario di Goethe; Il Roland celebre ballerino e coreografo; Vi è un celebre santuario della Madonna Nera; Neeson celebre attore; La celebre moglie di Perón; celebre raccolta di novelle greche dovuta ad Aristide; La sigla S nel calendario ; La indica il calendario ; Una S sul calendario ; La S in certi giorni del calendario ; Il calendario nel quadrante; Si staccano dal calendario ;

Cerca altre Definizioni