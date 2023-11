La definizione e la soluzione di: __ Arafat, politico palestinese morto nel 2004. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : YASSER

Significato/Curiosita : Arafat politico palestinese morto nel 2004

"arafat" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi arafat (disambigua). la neutralità di questa voce o sezione sull'argomento politica è... Yasser Arafat (in arabo ; pronuncia: ['jasr ara'fat]; Il Cairo, 24 agosto 1929 – Clamart, 11 novembre 2004) è stato un politico ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

