La definizione e la soluzione di: Antico piatto sardo ripieno di carne di agnello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PANADA

Significato/Curiosita : Antico piatto sardo ripieno di carne di agnello

Realizzati senza l'ausilio di utensili) e successivamente cotto al forno. la tradizione vuole che il ripieno sia di carne (d'agnello o capra) e patate o piselli... La panada (o sa panada, in Lingua sarda) è un piatto tipico sardo conosciuto in tutta l'isola, con varie ricette tradizionali tra le quali si ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

