La definizione e la soluzione di: Anta a vetro presente in ogni edificio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FINESTRA

Significato/Curiosita : Anta a vetro presente in ogni edificio

Ante in legno, materiale plastico o in alluminio preverniciato incernierate mediante due o più cardini o gangheri murati per ogni anta alla facciata in corrispondenza... La finestra è un'apertura di forma regolare, solitamente quadrata o rettangolare, praticata in una parete verticale, orizzontale o obliqua della ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

