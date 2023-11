La definizione e la soluzione di: Lo yogurt che sembra un gelato ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FROZEN

Significato/Curiosita : Lo yogurt che sembra un gelato ing

Plastisac (imballaggi) consorzio latterie virgilio (alimentari: latte, yogurt e formaggio) apam (azienda di trasporti pubblici) gazzetta di mantova (informazione)... Frozen - Il regno di ghiaccio (Frozen, letteralmente "congelato") è un film d'animazione del 2013 diretto da Chris Buck e Jennifer Lee; prodotto da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo yogurt che sembra un gelato ing : yogurt; sembra; gelato; Vendono yogurt e formaggi; Vendono yogurt e panna; Quelli del latte includono yogurt e formaggio; Gli stabilimenti in cui si producono yogurt e formaggi; Un negozio che vende yogurt e formaggi; Gli stabilimenti di yogurt e formaggi; La torre che sembra un traliccio; sembra polvere grigiastra; Qualcuno sembra proprio che vada a cercarseli; sembra un lucertolone; Dolce che sembra ovatta; Pianta che sembra una richiesta: Non ti di me; Ice= gelato ; Lo si lecca se è gelato ; Dolce di frutta con gelato e panna montata; gelato a base d uova e uva passa; gelato a base di uova e di uva passa; Ricopre il gelato tartufo;

Cerca altre Definizioni