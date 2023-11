La definizione e la soluzione di: Viene prima della trachea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LARINGE

Significato/Curiosita : Viene prima della trachea

Continuità con la trachea, permettono all'aria inspirata di arrivare ad entrambi i polmoni dopo essere passata per la faringe, la laringe e la trachea stessa. subito... La laringe è un condotto impari e mediano situato nel collo di rettili, anfibi, uccelli e mammiferi. È l'ultimo tratto delle vie aeree superiori ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

