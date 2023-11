La definizione e la soluzione di: Via principale della zona centrale di Lucca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FILLUNGO

Significato/Curiosita : Via principale della zona centrale di lucca

Ferrovia lucca-pisa e la linea per vada via collesalvetti. la stazione di pisa centrale fu costruita nel 1862 a seguito dell'attuazione di un piano urbanistico... Via Fillungo è la strada principale del centro di Lucca. La via, lunga 700 metri e larga 10, all'interno delle mura, è uno dei simboli più ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

