Soluzione 7 lettere : CORSARI

Venivano assoldati per assaltare navi nemiche

Occasioni utilizzava un'enorme palla di ferro legata ad una catena per affondare le navi nemiche. è doppiato da hidekatsu shibata e riccardo lombardo. braham... Un corsaro era un privato cittadino che, munito dal governo di uno Stato di un'apposita autorizzazione formale, detta "lettera di corsa", in cambio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Venivano assoldati per assaltare navi nemiche : venivano; assoldati; assaltare; navi; nemiche; Uomini che venivano venduti; I diurna che venivano esposti nell antica Roma; La pena dell esilio a cui venivano condannati gli Ateniesi; venivano pagati il 27; Catasta di legna sulla quale venivano bruciati i condannati al rogo; venivano letti in piazza; Soldati assoldati ; assaltare e conquistare una fortezza; Inghiottono le navi ; L urtarsi di due navi durante la manovra; Luogo d approdo per navi ; Un dispositivo delle navi da guerra per posare in mare le mine; Sciabordano contro le navi ; L ormeggio delle navi ; Si affollavano durante le incursioni aeree nemiche ; Antico sperone usato per distruggere navi nemiche ; Se le scambiano le artiglierie nemiche ;

