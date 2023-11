La definizione e la soluzione di: Usiamo i suoi rebbi per mangiare a tavola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : FORCHETTA

Significato/Curiosita : Usiamo i suoi rebbi per mangiare a tavola

re di per maggiore a tavola" />La forchetta è una posata da tavola con due o più punte (generalmente quattro) denominate rebbi e disposte a pettine, usata per infilzare cibi solidi ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

