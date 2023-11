La definizione e la soluzione di: Terza città della Spagna dopo Madrid e Barcellona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VALENCIA

Significato/Curiosita : Terza citta della spagna dopo madrid e barcellona

Una stagione a barcellona e una a madrid. il barcellona rifiutò tale soluzione in segno di protesta e il giocatore si accasò al real madrid, in cui sarebbe... Valencia (AFI: /va'lensja/; in castigliano: /ba'lenja/; ufficialmente València in valenzano: /va'lensi.a/), nota in italiano anche come Valenza, è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

