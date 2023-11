La definizione e la soluzione di: Il tamburo più grande nella batteria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GRANCASSA

Significato/Curiosita : Il tamburo piu grande nella batteria

conosciuta gergalmente come "cassa", è il tamburo della tonalità più bassa di una batteria. questo tamburo è solitamente posizionato orizzontalmente... La grancassa, in inglese "bass drum" o anche "kick drum" (poiché, prima dell'invenzione del pedale per cassa, la grancassa veniva usata col piede e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

