Soluzione 7 lettere : FRANGIA

Significato/Curiosita : Talvolta copre anche gli occhi

Dalla presenza di uno scudo dorsale chitinoso in tutti gli stadi di sviluppo. lo scudo copre tutto il dorso nel maschio, mentre nella femmina è presente... La frangia è un ornamento tessile posto sul bordo di capi d'abbigliamento o pezzi d'arredamento. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

