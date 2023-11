La definizione e la soluzione di: Il suo trapianto cura molte malattie del sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MIDOLLO

Il suo trapianto cura molte malattie del sangue

il sangue nelle feci è meno comune nella malattia di crohn rispetto alla colite ulcerosa, ma può essere presente. le scariche intestinali di sangue sono... Il midollo spinale è la porzione extracranica del sistema nervoso centrale, collocata all'interno del canale vertebrale. Comincia dal foro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

