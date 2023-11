La definizione e la soluzione di: Storica console di gioco portatile della Nintendo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La console portatile wonderswan, ideata da gunpei yokoi, inventore del game boy che aveva lasciato la nintendo per lavorare in proprio. la console incontra... Il Game Boy ( Gemu Boi) è una console portatile per videogiochi monocromatica prodotta e commercializzata da Nintendo tra il 21 aprile 1989 e ...