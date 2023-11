La definizione e la soluzione di: Stato insulare non riconosciuto dalla Cina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TAIWAN

Significato/Curiosita : Stato insulare non riconosciuto dalla cina

stato insulare è uno stato indipendente che è interamente confinato su un'isola, oppure su diverse isole o su diversi arcipelaghi e atolli, e che non... Taiwan (/tai'wan/, /T), ufficialmente la Repubblica di Cina (T, S, Zhonghuá MínguóP, Chung-hua Min-kuoW ) è uno Stato a riconoscimento ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Stato insulare non riconosciuto dalla Cina : stato; insulare; riconosciuto; dalla; cina; Uno stato ricco di petrolio; stato USA che ha per capitale Phoenix; Lo stato africano con capitale Abuja; Lo stato con Karachi; stato d animo disposizione all inglese; L organo dello stato che dà consulenza giuridica; Stato insulare dei Caraibi; Stato insulare dell Oceania; Lo Stato insulare del golfo Persico con Manama; Stato insulare dell Africa; Stato insulare della Polinesia; Stato insulare del Pacifico a nord delle isole Figi; È dotato di un riconosciuto carisma spirituale; Il congedo riconosciuto al neogenitore; Cosi è detto chi, riconosciuto da tutti, eccelle nella propria attività; Dotato di grande e riconosciuto valore; riconosciuto colpevole; Si ricava dalla data di nascita; Fu divisa dalla cortina di ferro; È situato lontano dalla zona costiera; Profondamente fuori dalla regola; Si desume dalla classe; Si alza dalla folla tumultuante; Ex possedimento portoghese in cina ; Era un possedimento portoghese in cina ; Univa Roma alla cina ; Stato tra cina e India; Il monte tra Nepal e cina alto 8643 metri; Mammiferi diffusi in cina e India con dure squame;

Cerca altre Definizioni