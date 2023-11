La definizione e la soluzione di: Lo sono sia le ville che i monolocali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IMMOBILI

Significato/Curiosita : Lo sono sia le ville che i monolocali

Sopraelevati più piani, erano spariti gli orti e i giardini pensili, e le cisterne erano state riadattate a monolocali in cui intere famiglie convivevano con muli... Ciro Immobile (Torre Annunziata, 20 febbraio 1990) è un calciatore italiano, attaccante della Lazio e della nazionale italiana, delle quali è ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono sia le ville che i monolocali : sono; ville; monolocali; Lo sono gli uccelli e l etere; sono lunghi nelle scarpe da tennis; Lo sono Norvegesi e Svedesi; sono in testa all usignolo; sono a coppie in Zanzibar; sono pari nell Idaho; Spazio aperto interno a ville e case di campagna; Un locale nel seminterrato di certe ville ; Larga sala con le pareti a vetro tipica delle vecchie ville di lusso; L Andrea architetto dalle ville patrimonio UNESCO; Comune presso Roma ricco di antiche ville ; Nota zona di Roma di recenti ville lussuose; Nei monolocali è previsto quello di cottura; Cucinetta da monolocali ;

Cerca altre Definizioni