La definizione e la soluzione di: Lo sono i farmaci usati nella terapia del dolore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OPPIACEI

Significato/Curiosita : Lo sono i farmaci usati nella terapia del dolore

Avvertenze. la terapia del dolore (o medicina del dolore), detta anche terapia antalgica, o algologia dal greco antico: , algos ("dolore"), consiste... L'oppio è uno stupefacente ottenuto incidendo le capsule immature del Papaver somniferum (papavero sonnifero) e raccogliendone il lattice che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

