La definizione e la soluzione di: Lo sono due rette che hanno un punto in comune. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INCIDENTI

Significato/Curiosita : Lo sono due rette che hanno un punto in comune

due rette nel piano possono essere: incidenti se hanno un unico punto in comune. un caso particolare di rette incidenti si ha quando le due rette formano... Incidenti è un film a episodi del 2005 diretto da Miloje Popovic (episodio Niente di grave), Ramón Alòs Sanchez (episodio Il giorno in cui nulla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

