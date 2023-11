La definizione e la soluzione di: Sono i re dei bluff nei giochi di carte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : POKERISTI

Significato/Curiosita : Sono i re dei bluff nei giochi di carte

Con la raccolta di tutte le carte scartate fino a quel momento; viceversa se invece il giocatore che ha dubitato ha scoperto il bluff dell'avversario... Come quando fuori piove è una miniserie televisiva italiana in due puntate diretta da Mario Monicelli e trasmessa nel 2000 da Rai 1. L'opera segna il ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

