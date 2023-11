La definizione e la soluzione di: Soldato dall annosa carriera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VETERANO

Significato/Curiosita : Soldato dall annosa carriera

Gli importi concordati, anche se non dovuti, al solo fine di evitare una annosa disputa su una questione interpretativa delle disposizioni tributarie applicabili... Un veterano di guerra (dal latino vetus, "vecchio") è una persona (generalmente un soldato) che ha combattuto o partecipato per lungo tempo ad un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

