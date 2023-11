La definizione e la soluzione di: Sofia regista e figlia d arte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : COPPOLA

Significato/Curiosita : Sofia regista e figlia d arte

sofia carmina coppola (new york, 14 maggio 1971) è una regista, sceneggiatrice, attrice e produttrice cinematografica statunitense. è la figlia del regista... Francis Ford Coppola (Detroit, 7 aprile 1939) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

