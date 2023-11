La definizione e la soluzione di: Sesto pianeta del Sistema Solare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SATURNO

Significato/Curiosita : Sesto pianeta del sistema solare

Saturno è il sesto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal sole e il secondo pianeta più massiccio, dopo giove. rispetto alla terra, ha un... Saturno è il sesto pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole e il secondo pianeta più massiccio, dopo Giove. Rispetto alla Terra, ha ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

