La definizione e la soluzione di: Salume tipico della Valtellina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Salume tipico della valtellina

Tratta di un alimento tipico della valtellina e, più recentemente, della val d'ossola. in particolare quella prodotta in valtellina è riconosciuta come... La bresaola è un salume crudo e non affumicato originario dell'Italia settentrionale. Si compone delle pregiate masse muscolari salate ed essiccate ...