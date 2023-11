La definizione e la soluzione di: La salsa verde piemontese accompagna questo piatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BOLLITO

Significato/Curiosita : La salsa verde piemontese accompagna questo piatto

Pranzo di natale. questo piatto infatti per molte famiglie frentane è considerato il vero primo piatto natalizio. da non confondere con la pasta alla mugnaia... Il bollito misto è un secondo piatto a base di vari tagli di carne bolliti diffuso specialmente in area padana: particolarmente conosciuto è il "gran ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : La salsa verde piemontese accompagna questo piatto : salsa; verde; piemontese; accompagna; questo; piatto; I ravioli liguri che si gustano con la salsa di noci; Si strizzano per far la salsa ; I ravioli liguri con salsa di noci; Una salsa per il Bloody Mary; salsa a base di pomodoro; Una salsa rossa usata dal barman; Crea nuove zone di verde ; Statuette di pietra verde ; Un lucertolone verde ; È verde a Londra e a New York; Pietre preziose di color verde ; Marc : dipinse Il violinista verde ; Casa editrice piemontese ; La provincia piemontese di Nizza Monferrato; Il Santarosa patriota piemontese del Risorgimento; Bambino piemontese ; Un gustoso intingolo piemontese ; Un vino piemontese ; accompagna gli spettatori alla poltrona; Epiteto che accompagna l orca; La preposizione che accompagna ; Li accompagna l organo; L erba che accompagna il carpaccio; accompagna molti distacchi; questo tizio; Proprio in questo luogo; Sino a questo momento; In questo preciso luogo; Sostituisce questo ; questo per i Parigini; Si fa nel piatto con un pezzetto di pane; Gustoso piatto spagnolo; Il più semplice piatto di carne; Con i risi in un piatto veneto; Fatto arrosto costituisce un piatto della cucina sarda; Il piatto forte dei napoletani;

Cerca altre Definizioni