La definizione e la soluzione di: Salsa agrodolce a base di pomodoro e zucchero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : KETCHUP

Significato/Curiosita : Salsa agrodolce a base di pomodoro e zucchero

salsa agrodolce (cinese tradizionale: ; cinese semplificato: ; pinyin: tián suan jiàng) è un termine che indica diversi tipi di salse, con ingredienti... Il ketchup (pronuncia italiana: /'kap/ o /ke'ap/) è una salsa agrodolce a base di pomodoro, di origine asiatica e tradizionalmente utilizzata per ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Salsa agrodolce a base di pomodoro e zucchero : salsa; agrodolce; base; pomodoro; zucchero; I ravioli liguri che si gustano con la salsa di noci; Si strizzano per far la salsa ; I ravioli liguri con salsa di noci; Una salsa per il Bloody Mary; salsa a base di pomodoro; Una salsa rossa usata dal barman; Battuta agrodolce ; Ricetta siciliana di ortaggi fritti in agrodolce ; Quello agrodolce sconcerta; Una specialità dolce o salata a base di gelatina; Materiale nero isolante a base di caucciù; Materiale isolante a base di caucciù; Salsa a base di pomodoro; Gelato a base d uova e uva passa; Ricavati in base a calcoli; Salsa a base di pomodoro ; La vivanda di pane con olio pomodoro e basilico; Salsa di pomodoro tipica dei fast food Ing; Intingoli di pomodoro ; Condimento al pomodoro per i napoletani; Un pomodoro scultore; Surrogato dello zucchero ; Pianta tropicale da zucchero ; Lo zucchero di barbabietola; Dolci con albumi d uovo e zucchero a velo; Un dolcificante surrogato dello zucchero ; Accendi un in me cantava zucchero ;

