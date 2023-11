La definizione e la soluzione di: Riassunto di un opera di letteratura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SINOSSI

Significato/Curiosita : Riassunto di un opera di letteratura

Altri significati, vedi storia della letteratura italiana (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento letteratura non cita le fonti necessarie o quelle... Una sinossi (anche sinopsi; etimologia: dal latino synopsis, «sguardo d'insieme»; dal greco antico s, "con, insieme" e , "vista") è una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Riassunto di un opera di letteratura : riassunto; opera; letteratura; Riepilogo riassunto ; Rapporto, riassunto ; Compendio, riassunto ; riassunto di un opera letteraria; riassunto di quanto avvenuto in precedenza; riassunto ... alla francese; Riproduce in forma ridotta un opera in progettazione; Prestatore d opera ; Celebre opera di Cimarosa; Un opera di Kipling; Lescout opera lirica di Puccini; Lescaut opera lirica; Disciplina che studia la letteratura statunitense; Harold Nobel per la letteratura 2005; Un santuario della letteratura ; Una famosa Madame de della letteratura ; Il Dylan cantante e premio Nobel per la letteratura nel 2016; Il cognome di una Elsa della letteratura ;

Cerca altre Definizioni