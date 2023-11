La definizione e la soluzione di: Resi lisci e uniformi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Resi lisci e uniformi

Serpente, gioielli in argento, e vans con schema a scacchiera. i capelli erano sottili, piatti e lisci, con una frangia lunga e opaca (usa) o una frangia (regno... Procuste o Procrustes (in greco antico: st, Prokroustes) o Damaste (in greco antico: aµast, Damasts) o anche Polifemone (in greco ...