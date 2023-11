La definizione e la soluzione di: Razza di cane contea dell Inghilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : YORKSHIRE

Significato/Curiosita : Razza di cane contea dell inghilterra

è una razza di cani di origine spagnola e bretone (francia), riconosciuta dalla fci (standard n. 95, gruppo 7, sezione 1). nel 1387 il conte gastone... Lo Yorkshire (IPA ['jk]) è una contea storica dell'Inghilterra, un tempo la più grande del Regno Unito. Non esiste più come entità amministrativa ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

