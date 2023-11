La definizione e la soluzione di: La raccolta dei cereali maturi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MIETITURA

Significato/Curiosita : La raccolta dei cereali maturi

Settembre/ottobre e raccolta in primavera. la segale si adatta meglio del grano ai climi asciutti e ventilati. è uno dei cereali classici dell'antichità... Nelle scienze agrarie per mietitura si intende il processo di taglio e raccolta nei campi dei cereali maturi, che precede il processo di trebbiatura. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

