La definizione e la soluzione di: Quella di pomodoro è adatta per preparare il sugo.

Soluzione 7 lettere : PASSATA

Significato/Curiosita : Quella di pomodoro e adatta per preparare il sugo

Delle due. i condimenti tipici sono il sugo di pomodoro, il sugo con le costine di maiale (u sugu cu lu morsu), il sugo con le classiche polpette (nel salento... Passata – tecnica di pesca sportiva Passata di pomodoro – salsa di pomodoro Passata – antico rituale magico-religioso legato alla prevenzione e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

