La definizione e la soluzione di: Quella chirurgica si effettua a fine intervento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SUTURA

Significato/Curiosita : Quella chirurgica si effettua a fine intervento

Solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. l'intervento di colecistectomia consiste nell'asportazione chirurgica della... Per sutura (dal latino sutura, "cucitura") si intende la procedura chirurgica che permette di avvicinare stabilmente i lembi di una ferita ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Quella chirurgica si effettua a fine intervento : quella; chirurgica; effettua; fine; intervento; Chi imita segue quella degli altri; È nota quella di Gallura; È rinomata quella ligure; Negli aeroporti c è quella a vento; Negli aeroporti c è quella di controllo; C è anche quella a pressione; Ricostruzione estetica chirurgica ; Parto che avviene mediante procedura chirurgica ; La richiede un operazione chirurgica ; Operazione chirurgica per ringiovanire il volto; La effettua il pescatore che semina cibo nell acqua; Il pachiderma che effettua temibili cariche; effettua rapidi trasporti; Lo effettua l archeologo; Li effettua l archeologo; Con letame e concime si effettua quello del terreno; Mette fine al videogioco; La fine del corso; La fine del magma; La fine dei cartoon; La fine di Zdanov; Lo dice chi alla fine trova; La richiede l intervento chirurgico; intervento giornalistico sulla carta stampata; Si deve fare il giorno di un intervento chirurgico; L intervento chirurgico che cambia i connotati; Un intervento del portiere; Un intervento restrittivo;

Cerca altre Definizioni