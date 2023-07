Può essere usato al posto di dato che - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può essere usato al posto di "dato che". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : POICHÈ

Significato/Curiosita : Puo essere usato al posto di dato che

Il minimo grado di definitezza. spesso le loro forme coincidono, dato che l'aggettivo che accompagna il nome può prenderne il posto e fungere da pronome... Giovani, emergenti e poco conosciuti. tale politica si rivela fruttuosa poiché, durante il suo operato, la società biancorossa centra quattro promozioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Può essere usato al posto di dato che : essere; usato; posto; dato; Può essere genomica dei nei catastale; Possono essere camone; È formato da recipienti che possono essere di ceramica; Può essere anche tellurica; Un luogo che può essere monumentale; Nel diritto può essere pro diviso o pro indiviso; Materiale usato per pavimentare campi da tennis; Un verso comunemente usato nelle poesie greche e latine; Locale spesso usato per la conservazione dei vini; Una locuzione per il mercato dell usato ; È causato da un eccessiva esposizione a suoni e rumori; Fu accusato da Cicerone; Ha preso il posto dell Alitalia; Si issa al posto del fiocco; posto sito; Si crea non mettendo a posto ; Danno multe al posto dei vigili; Un posto dove rilassarsi; Si è perso o è andato perso; Il dittatore ricordato con Mario; L invisibile bombardato ; Un collo inchiodato ; La città che ha dato i natali ad Albert Einstein; Il credito dato dalla banca;

Cerca altre Definizioni