La definizione e la soluzione di: Il più celebre piatto spagnolo con riso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAELLA

La paella è un piatto tradizionale della cucina spagnola, a base di riso, zafferano, verdure, carne e frutti di mare. È originario della Comunità

