La definizione e la soluzione di: Vi si passa quando non si sta più fermi.

Soluzione 6 lettere : AZIONE

Significato/Curiosita : Vi si passa quando non si sta piu fermi

Fatto che le particelle si concentrano nei livelli di energia più bassi, seguiranno differenti distribuzioni, come quella di fermi-dirac o di bose-einstein... Cinema azione, genere «Azione!», comando impartito dal regista per dare l'avvio a una scenaDiritto Azione, il potere attribuito a un soggetto ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

