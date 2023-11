La definizione e la soluzione di: Parte frontale della gamba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STINCO

Significato/Curiosita : Parte frontale della gamba

Il proprio nome in kawasaki frontale (la parola "frontale" è presa proprio dall'italiano). stemma e colori del frontale imitano quelli del grêmio, club... Lo stinco di maiale è un piatto costituito dal garretto del maiale, di solito cucinato al forno, alla griglia o bollito. Il piatto richiede una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Parte frontale della gamba : parte; frontale; gamba; La parte dell albero che sostiene i rami; Alessandro Magno la conquistò in gran parte ; Una parte della raccolta differenziata; Fanno parte di un corpo speciale della Polizia; parte dell alveo di un fiume fra l acqua e l argine; Fanno parte di un regno della natura; È spesso indicato sul frontale del bus; In molti vecchi aerei era frontale ; Attacco frontale ; Dente frontale ... efficace e determinato; È il muscolo frontale tra spalla e gomito; Parte del corpo come il braccio o la gamba ; Lo è la gamba dopo la ceretta; La cerniera della gamba ; Cambiano la zampa in gamba ; L articolazione del bacino con la gamba ; La gamba degli Inglesi;

